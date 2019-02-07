Учёные рассказали, почему человек должен отказаться от мяса

Мясо
Исследователи объяснили в издании Conservation Letters, почему людям нужно отказаться от употребления мяса.

Дело в том, что население в странах Африки и Южной Америки быстро растёт. Вместе с ним увеличивается и производство мяса, а для этого приходится истреблять крупных животных.

Согласно данным исследования, за последние два месяца с Земли полностью исчезло 2% представителей крупных животных (мегафауны). Также сообщается, чио каждые сто лет исчезало примерно по два млекопитающих. Но в 21 веке этот показатель вырос в 114 раз! И будет только увеличиваться, если люди не прекратят употреблять мяср или хотя бы не станут есть его меньше.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ученые рассказали, что делать, чтобы не мучиться от похмелья. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

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