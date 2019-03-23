Семак рассказал об игроках, которые не вышли против “Аустрии”

Семак отметил, что
Семак отметил, что "Зенит" выступил в непривычном составе. Фото: instagram @sergey_bogdanovich_semak

Кузяев получил травму, Маммана пока не тренируется, а Азмун ушел в отпуск.

Сергей Семак после матча рассказал об игроках, которые не вышли на поле в матче “Зенита”и “Аустрии” — напомним, “Зенит” проиграл со счетом 0:3 товарищескую игру.

Семакс сообщил, что Далер Кузяев получил травму мениска и сейчас сложно сказать, когда он вернется в строй. Кроме него в тренировках пока не участвует Эмануэль Маммана по рекомендации врачей. Продолжают восстанавливать Александр Ерохин и Клаудио Маркизио. Нападающий Сердар Азмун сейчас отдыхает — в зимнюю паузу футболист работал.

В целом Семак отметил, что “Зенит” выступил в непривычном для себя составе. Тренер заявил, что Зенит не готовился планомерно к встрече с “Аустрией” и вышел на поле после тяжелых тренировок. Отсутствие Артема Дзюбы на поле Семак не прокомментировал.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Семаку понравилась игра Мостового.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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