Семак рассказал об игроках, которые не вышли против “Аустрии”

Кузяев получил травму, Маммана пока не тренируется, а Азмун ушел в отпуск.

Сергей Семак после матча рассказал об игроках, которые не вышли на поле в матче “Зенита”и “Аустрии” — напомним, “Зенит” проиграл со счетом 0:3 товарищескую игру.

Семакс сообщил, что Далер Кузяев получил травму мениска и сейчас сложно сказать, когда он вернется в строй. Кроме него в тренировках пока не участвует Эмануэль Маммана по рекомендации врачей. Продолжают восстанавливать Александр Ерохин и Клаудио Маркизио. Нападающий Сердар Азмун сейчас отдыхает — в зимнюю паузу футболист работал.

В целом Семак отметил, что “Зенит” выступил в непривычном для себя составе. Тренер заявил, что Зенит не готовился планомерно к встрече с “Аустрией” и вышел на поле после тяжелых тренировок. Отсутствие Артема Дзюбы на поле Семак не прокомментировал.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Семаку понравилась игра Мостового.