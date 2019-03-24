Юдин считает, что СКА победит ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина

Известный хоккеист рассказал, каковы шансы команд на победу, отдав предпочтение петербуржцам.

Своим мнение Александр Юдин поделился в преддверии матча СКА И ЦСКА. Сам хоккеист раньше играл за сборную России и СКА, и считает, что удача окажется на стороне армейцев с Невы. К такому выводу Юдин пришел, анализирую предыдущие игры соперников. Он уверен, что раз ЦСКА побеждал в чемпионате и набирал больше остальных очков в регулярных матчах, это значит, что должен победить СКА.

Помимо прочего, Юдин заявил, что на Кубке Гагарина команде с Востока должны противопоставлять команду с Запада. Это было бы правильнее с точки зрения форма и добавило бы искру, уверяет тренер.

Напоминаем, что первая встреча СКА и ЦСКА в полуфинале состоится уже 28 марта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Яшин считает, что СКА и ЦСКА имеют равные шансы на победу.