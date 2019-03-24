Главный дизайнер Apple назвал причину популярности AirPods

Ведущий дизайнер компании Apple Джонни Айв высказал своё мнение о том, почему беспроводные наушники AirPods пользуются таким успехом.

Джонни Айв рассказал, что над внешним видом аксессуара велась очень долгая и тщательная работа, сообщает издание «OaNews».

Дизайнер отметил, что проработка каждого элемента наушников занимала долгое время. Вплоть до громкости щелчка при закрытии футляра и оптимального размещения наушников в кейсе.

Также Донни Айв подчеркнул, что ему результат нравится и продукт приносит удовольствие от использования.

Целью компании Apple было достичь того, чтобы каждый владелец наушников испытывал максимальное удовольствие от их ежедневного использования.

Американская компания Apple уже анонсировала выход новой версии наушников AirPods 2.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ИТМО выяснили, что пробиотики позитивно влияют на кишечник.