Мебельный магазин в Петербурге обманывал клиентов — брал деньги, но товар не выдавал

В связи чем к руководству нагрянули судебные приставы и арестовали имущество. Однако и это не повлияло на руководство. Торговая точка продолжила распоряжаться мебелью по своему усмотрению.

УФССП России по Санкт-Петербургу сообщает сегодня, что директор магазина компании ООО “Лак” привлечен к уголовной ответственности за продажу арестованной мебели. На торговую точку, которая расположена в крупном торговом центре города, пожаловались клиенты.

Как выяснилось, пять покупателей оплатили товар на сумму 1,7 млн рублей, но не получили его. В ходе ведения исполнительного производства было принято решение об аресте имущества организации в связи с тем, что добровольно исполнять решения судов никто не торопился.

Судебные приставы произвели арест имущества, оно было оставлено должнику на ответственное хранение. Однако позже выяснилось, что всю арестованную мебель и технику генеральный директор продала, чтобы погасить задолженность по исполнительным производствам. Но на счета обманутых покупателей так ничего и не поступило.

Дознаватели районного отдела возбудили в отношении руководителя фирмы уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Купчино поселить родственников в трехкомнатную квартиру заставили судебные приставы.