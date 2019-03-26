В Ленобласти пьяный мужчина грозился сжечь себя

Сегодня утром, 26 марта, в городе Кириши Ленинградской области сотрудникам полиции удалось предотвратить трагедию.

Мужчина находился в своем автомобиле марки «Ауди» в состоянии алкогольного опьянения. Он грозился сжечь автомобиль и всех вокруг.

Он разлил бензин на сидения автомобиля и поджег его, несмотря на уговоры сотрудников полиции, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Однако полицейские оперативно устранили распространение пламени с помощью своих сил, а мужчину вытащили из автомобиля. Мотивы гражданина на данный момент неизвестны. Установлено, что ранее он был судим за повторное вождение в пьяном виде.

В отношении гражданина составили протоколы по статье о мелком хулиганстве и вождении в нетрезвом состоянии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водитель, протаранивший 5 автомобилей на перекресте во сне, привлечен к ответственности.