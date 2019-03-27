Закончившийся бензин привел к ДТП на КАД из шести машин

Иномарка заглохла в левом ряду и в нее тут же врезались несколько других автомобилей.

На КАД Санкт-Петербурга в ДТП попали шесть автомобилей, сообщили очевидцы в социальной сети днем 27 марта. Как сообщают очевидцы, у иномарки — вероятно, Mitsubishi – закончился бензин: машина встала посреди дороги в левом ряду, водитель отправился за бензином. Движение было плотным, кто-то не успел затормозить и вот на кольцевой возле съезда на Колтуши несколько машин создают пробку.

В социальных сетях в комментариях под записью развернулась настоящая война. Одни считают, что в массовом ДТП виноват водитель остановившейся машины, другие возражают, что владельцы пяти остальных машин могли следить за дорогой внимательнее. Третьи считают, что водитель мог бы хотя бы попытаться остановить машину в правом ряду КАД, поближе к ограждению.

По правилам ГИБДД останавливаться и тем более парковаться на КАД нельзя. Верно и то, что асфальт сегодня скользкий — а вчера в Санкт-Петербурге прошел снег, ночью температура опустилась ниже нуля. Напомним, Gazeta.SPb сообщила, сколько машин попало в аварии вчера на дорогах Петербурга.