Артемий Панарин рассказал, как бросил пить в “СКА”

Панарин играл за
Панарин играл за "СКА" 2 года - с 2013-го по 2015-ый. Фото: instagram @artemiypanarin

Игрок американских клубов “Чикаго” и “Коламбус” рассказал о своем отношении к алкоголю.

Игрок хоккейного клуба “Коламбус” Артемий Панарин рассказал о своих буднях в США и об отношении к алкоголю в интервью Sports.ru 27 марта. Панарин считает, что исключительно на таланте нельзя строить карьеру — и вспомнил будни в ХК “СКА” Санкт-Петербурга, где приходилось все время работать над собой. Панарин сообщил, что даже бросил пить в те годы.

Хоккеист сообщил, что снова начал иногда пить вино и виски в Америке — это позволяет ему расслабиться и нормально спать. Панарин считает, что если спортсмен показывает результат, никто не будет обращать внимания, пьет он или нет. Другое дело, что долгое время хоккеист не сможет успешно работать в таком режиме.

Артемий Панарин выступал за “СКА” Санкт-Петербурга с 2013-го по 2015 года, потом ушел сначала в “Чикаго Блэкхокс”, а затем в “Коламбус”. Ему 27 лет.

Ранее Gazeta.sPB сообщила, что по мнению Юдина, “СКА” сможет победить “ЦСКА”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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