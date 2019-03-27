Артемий Панарин рассказал, как бросил пить в “СКА”

Игрок американских клубов “Чикаго” и “Коламбус” рассказал о своем отношении к алкоголю.

Игрок хоккейного клуба “Коламбус” Артемий Панарин рассказал о своих буднях в США и об отношении к алкоголю в интервью Sports.ru 27 марта. Панарин считает, что исключительно на таланте нельзя строить карьеру — и вспомнил будни в ХК “СКА” Санкт-Петербурга, где приходилось все время работать над собой. Панарин сообщил, что даже бросил пить в те годы.

Хоккеист сообщил, что снова начал иногда пить вино и виски в Америке — это позволяет ему расслабиться и нормально спать. Панарин считает, что если спортсмен показывает результат, никто не будет обращать внимания, пьет он или нет. Другое дело, что долгое время хоккеист не сможет успешно работать в таком режиме.

Артемий Панарин выступал за “СКА” Санкт-Петербурга с 2013-го по 2015 года, потом ушел сначала в “Чикаго Блэкхокс”, а затем в “Коламбус”. Ему 27 лет.

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