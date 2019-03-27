Фитнес-клубы Петербурга теряют здоровый дух

Фитнес-клубы Санкт-Петербурга озабочены демпингом в отрасли, ожидается что, через пару лет число клубов значительно сократиться. При этом участники отрасли не предпринимают серьезных усилий по пропаганде здорового образа жизни, спорта и физкультуры.

Сейчас в СПб работает порядка 650 фитнес-клубов. Всего год назад их было на сотню меньше. При этом проникновение фитнеса в городе составляет всего 6-7% (этот показатель говорит о числе горожан, которые постоянно посещают фитнес-клубы). Это очень низкий уровень для Санкт-Петербурга, где доходы населения сравнительно высоки, а плохой климат должен только способствовать развитию именно фитнес-индустрии. Когда на улице снег, мороз, дождь или слякоть, то заниматься спортом и физкультурой можно только в фитнес-клубе.

Для примера – в Краснодаре, где почти не бывает зимы, и по сравнению с С-Петербургом отличный климат для занятий спортом на улице уровень проникновения фитнеса – около 15%, по данным участников этого рынка. При этом уровень доходов в Краснодаре существенно ниже, чем в Петербурге, а уровень безработицы – выше (6% против 1,4% в Питере).

Это говорит об огромном запасе рынка фитнес-индустрии в Санкт-Петербурге. Более того, развитие спорта, физкультуры, а значит и фитнеса заложено в майских указах Президента Путина. Там сказано, что в России физкультурой и спортом должно заниматься более 50% населения страны. Сейчас, по данным Росстата, в это вовлечено всего 3% населения. Есть огромное поле для пропаганды фитнес-услуг, партнерства в этом отношении с властями и обществом.

Однако, операторы рынка фитнеса Санкт-Петербурга настроены несколько пессимистично. На состоявшемся 27 марта заседании АОФИ (ассоциации операторов фитнес индустрии) больше говорили про ценообразование, арендные отношения и неминуемый отток с рынка многих фитнес-клубов. То есть, предрекали фактическое закрытие клубов, которые не выдержат ценовой конкуренции.

А ведь тенденции развития отрасли, потребительского спроса, государственного интереса к здоровью граждан должны наоборот показать участникам фитнес-индустрии Петербурга перспективы для роста.

Только искать их нужно не в бесконечном демпинге и ценовых войнах, а в пропаганде здорового образа жизни, спорта, физкультуры и т.д. Лидерами фитнес-отрасли в Петербурге станут те, кто поймут это именно сейчас.