Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»

Петербуржец считает, что причин для такого поведения у него не было никаких.

Инцидент произошел вечером 27 марта. Горожанин рассказывает, что двое парней сидели в фудкорте. Они выглядели пьяными, но вели себя спокойно и никому не мешали, считает очевидец. Когда молодые люди захотели встать и уйти, к ним якобы подошел охранник и начал их избивать. Сначала мужчина ударил их по лицу, а потом вместе со своим напарником уложил обоих на пол. На место происшествия приезжала Росгвардия и карета скорой помощи. Молодых людей госпитализировали, об их состоянии ничего неизвестно.

«Он без причины сразу же ударил сначала одного, потом второго», — уверяет петербуржец. Также он подчеркивает, что подобное в ТЦ «Лиговъ» случается не в первый раз. Однажды, рассказывает горожанин, он столкнул с эскалатора парня.

Пользователи социальной сети не разделили возмущений автора поста. Многие считают, что охранник имел право так себя повести, так как находиться пьяными в общественном месте нельзя.

«Вести себя нормально нужно», — пишет один из комментаторов.

Другие, глядя на охранника, вообще сомневаются, что случившееся можно назвать избиением.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пьяная драка пятидесятилетних привела к уголовному делу.