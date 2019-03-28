В конце марта “Аэрофлот” переходит на летнее расписание

С 1 июня пассажиры смогут полететь в Марсель или Пальма-де-Майорку. Фото: https://pixabay.com

С 1 июня пассажиры смогут полететь в Марсель или Пальма-де-Майорку. Фото: https://pixabay.com

География полетов авиакомпании охватит 54 страны. Также в этом сезоне будут открыты два новых направления для внутренних авиалиний.

С 31 марта российская авиакомпания “Аэрофлот” полностью переходит на летнее расписание, которое будет действовать до 26 октября. Об этом сообщает Департамент общественных связей авиакомпании.

В этом сезоне “Аэрофлот” будет выполнять собственные рейсы по 159 маршрутам, среди них 58 будут проходить на территории России, 18 — в семи странах СНГ и 83 — в дальнем зарубежье. География полетов авиакомпании охватит 54 страны.

Как отмечают в компании, в этом сезоне планируется открытие двух новых направлений: Краснодар — Симферополь; Волгоград — Сочи.

Полеты на этих направлениях запланированы с 1 июня по 1 октября. Также с 1 июня пассажиры смогут полететь в Марсель или Пальма-де-Майорку. На линии между Москвой и Марселем запланировано пять рейсов в неделю.

Помимо этого, будут возобновлены рейсы традиционных летних направлений в Геленджик, Ираклион, Сплит.

Также с 1 июня количество рейсов в Сеул возрастет вдвое по сравнению с зимним сезоном.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что безбагажные тарифы Аэрофлота сократят цену на билет на треть.