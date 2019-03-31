Заслуженный тренер Герман Зорин отмечает 70-летний юбилей свадьбы

70 лет совместной жизни называют Благодатной свадьбой. Поздравить супругов приехал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Герман Зорин является заслуженным тренером СССР, бывшим главным тренером футбольного клуба «Зенит». Зорин один из первых в стране стал применять в подготовке футболистов научный подход. Он учел важность атлетизма, выносливости и морально-волевых качеств игроков.

Герман Зорин и Нина Максимова поженились 11 марта 1949 года в Казани, а вскоре переехали в Ленинград. В то время Зорин уже играл в футбол, а его супруга — в баскетбол. Утро в семье до сих пор начинается с зарядки.

Александр Беглов поблагодарил главу семьи за вклад в развитие спортивной науки. А после чаепития, глава города вместе с главой семьи поехали на стадион «Газпром Арена», чтобы поболеть за родную команду. В матче премьер-лиги Чемпионата России петербургский Зенит играл с Оренбургом.

По завершению первого тайма «Зенит» и болельщики поздравили аплодисментами Германа Зорина с юбилеем семейной жизни.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Дворцовую площадь 9 мая выведут около 100 единиц техники.