Пьяный хулиган разгромил “Скорую” на Обводном канале

Сумму ущерба сейчас устанавливают. Фото: pixabay.com
Сумму ущерба сейчас устанавливают. Фото: pixabay.com

Медики вызвали сотрудников Росгвардии, которые доставили мужчину в полицию.

Полицейские задержали мужчину, который утроил погром в машине “Скорой помощи”, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 16 апреля.

Как сообщили в Росгвардии, в понедельник вечером наряд на патруле получил сообщение, что мужчина, которого хотели отвезти в больницу, начал вести себя неадекватно и устроил погром в автомобиле медслужб. Мужчину забрали от дома 161 на наб. Обводного канала Санкт-Петербурга.

Сотрудники Росгвардии тут же приехали на место: выяснилось, что 35-летний мужчина пьян и хулиганит. Его задержали и достали в отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга. Сейчас считают сумму ущерба, передают в УВО Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что подростка отправляют в колонию за ограбление в Таврическом саду.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Пьяный хулиган разгромил “Скорую” на Обводном канале