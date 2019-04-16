Пьяный хулиган разгромил “Скорую” на Обводном канале

Медики вызвали сотрудников Росгвардии, которые доставили мужчину в полицию.
Полицейские задержали мужчину, который утроил погром в машине “Скорой помощи”, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 16 апреля.
Как сообщили в Росгвардии, в понедельник вечером наряд на патруле получил сообщение, что мужчина, которого хотели отвезти в больницу, начал вести себя неадекватно и устроил погром в автомобиле медслужб. Мужчину забрали от дома 161 на наб. Обводного канала Санкт-Петербурга.
Сотрудники Росгвардии тут же приехали на место: выяснилось, что 35-летний мужчина пьян и хулиганит. Его задержали и достали в отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга. Сейчас считают сумму ущерба, передают в УВО Петербурга.
Ранее Gazeta.sPb сообщила, что подростка отправляют в колонию за ограбление в Таврическом саду.