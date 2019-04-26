Видовые квартиры: Петровский остров, Октябрьская набережная и Пулковский парк

Иметь квартиру с красивым обзором из окна – мечта, пожалуй, каждого горожанина. Петербург – один из красивейших городов мира, и если уж покупать здесь недвижимость, то не с видом на стену соседнего дома. О том, в каких проектах сегодня представлено видовое жилье, – читайте в нашем обзоре.

По понятным причинам хорошие видовые характеристики чаще встречаются в сегменте бизнес-класса. Рассмотрим три жилых комплекса от Группы ЛСР – «Цивилизация на Неве», ЖК «Нева Хаус» и апартаменты «Неопарк».

Neva Haus

Петровский остров набирает популярность на рынке недвижимости. Здесь возводятся интересные с точки зрения архитектуры и комфорта жилые комплексы, которые составляют сильную конкуренцию самым престижным локациям Петербурга. Район пользуется все большим спросом среди ценителей качества и комфорта. Именно на эту целевую аудиторию ориентируются застройщики, реализующие на Петровском острове проекты бизнес- и элит-класса.

Один из них – Neva Haus от Группы ЛСР – мы рассмотрим детально. Внешний облик проекта соответствует окружению и цитирует фабричную архитектуру завода «Бавария», на территории которой и будет возведен жилой комплекс. Отделка фасада не ограничивается терракотовым кирпичом, можно сказать, проект решен в стиле нью-йоркских и гамбургских лофтов. Над обликом будущих домов потрудились зодчие из мастерской «Евгений Герасимов и партнеры».

ЖК «Нева Хаус» объединяет восемь 7-9-этажных домов в сумме на 896 квартир площадью от 47 до 301 кв. м. В подземном паркинге предусмотрено 907 машиномест – больше чем квартир, что особенно важно для недвижимости высокого класса. Большинство квартир в Neva Haus – видовые. Из панорамных окон откроются пейзажи на набережную, Малую Невку и зелень Крестовского острова. Проект Группы ЛСР – первый в Петербурге жилой комплекс, получивший «зеленый» сертификат GREEN ZOOM.

Здесь предусмотрена раздельная утилизация мусора, пятиступенчатая очистка воды, система «умный дом», приборы учета и экономии ресурсов, велопарковки и даже зарядки для электрокаров.

ЖК «Цивилизация на Неве»

Этот проект продолжает формирование новых городских кварталов на Октябрьской набережной. Ранее эта часть Невского района была занята производствами, теперь территории застраивают новым качественным жильем. «Цивилизация на Неве» – это видовые дома бизнес-класса, расположенные в лучшей части масштабного проекта «Цивилизация» от ЛСР. Отзывы на форумах от дольщиков, недавно получивших ключи, в общей массе носят положительную окраску. Предполагаем, что секция бизнес-класса порадует своих жильцов еще куда больше.

Архитектурный облик домов бизнес-класса напоминает столь полюбившиеся горожанам сталинские высотки. Из панорамных окон можно будет любоваться гладью Невы, с французских балкончиков откроется вид на мост Александра Невского. Высота потолков в некоторых квартирах – более 3 метров (от 2,84 м до 3,15 м). Застройщик благоустроит пешеходные улицы, скверы, площадки, живописный бульвар. Остальные характеристики идентичны бизнес-классу: подземные паркинги, охраняемый двор, небольшое количество квартир на этаже и просторные планировки. Метраж от 37.9 до 121.1 кв. м.

На территории микрорайона предусмотрено строительство 4 детских садов, 2 школ и детский образовательный центр.

Неопарк

Упоминая сталинские высотки, нельзя не вспомнить Московский проспект, на котором сталинский ампир представлен наиболее ярко. Один из самых престижных районов Петербурга – Московский – также предлагает жилые комплексы с отличными видовыми характеристиками. Комплекс апартаментов NEOPARK расположен вдали от магистралей и дорог, сюда не доносятся шум автострады и запах выхлопных газов, а вот живописные виды на Пулковский парк с красивым зеркальным прудом приятно порадуют будущих новоселов.

Поблизости есть Пулковский парк и несколько бассейнов, например ФОК Московский. Проект включает в себя три 12-этажных корпуса, объединенных на уровне первого этажа. Дома спроектированы в шахматном порядке и не закрывают обзор друг другу. В апреле цены на апартаменты стартуют от 114 000 р/м2.