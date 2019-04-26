Эксперты «Манго Телеком» подготовили рекомендации для компаний, не уверенных в правильном ответе

Продолжительные весенние каникулы, которые начнутся уже на следующей неделе, традиционно ставят перед предпринимателями вопрос: что делать с рекламой в первые две недели мая?

Ответ: отключать, так как активность покупателей будет заметно ниже обычной и потребитель вернется на рынок только к концу месяца, кажется очевидным на первый взгляд, но эксперты все же советуют принимать решение с учетом особенностей функционирования разных рекламных каналов и их ролей в маркетинг-миксе.

Специалисты «Манго Телеком», крупнейшего оператора облачных коммуникаций для бизнеса, поделились идеями и опытом в планировании рекламной активности на праздники.

Популярные оффлайновые каналы — телевидение и радио — наиболее затратны, поэтому отказ от размещения роликов действительно может сэкономить деньги даже с учетом того, что в прайс-листах телекомпаний и радиостанций в мае появляются понижающие коэффициенты. Но если решение по ТВ вполне понятно (люди с большей вероятностью отправятся на прогулку или уедут на природу, чем станут смотреть телепередачи), то радиореклама как раз способна принести пользу. Ее аудитория увеличивается за счет тех, кто путешествует на автомобиле или слушает музыку на отдыхе. Рассчитывать на прямые конверсии можно при условии, если рекламодатель предложит какую-то невероятно щедрую праздничную акцию, которая заставит клиента, услышав о ней, буквально отложить шашлык — иначе потока реальных клиентских обращений во время каникул радио не обеспечит.

А вот рекламу на радио, которая нацелена не на лиды, а на узнаваемость и на охват, эксперты советует не прекращать. Она в любом случае позитивно отразится на верхней части воронки, считают специалисты «Манго Телеком», особенно рекомендуя радиорекламу компаниям, продукт которых характеризуется достаточно продолжительным временем принятия решения о покупке: кульминация придется как раз на первые рабочие дни после праздников.

Выбор стратегии для рекламы в интернете следует делать, не забывая о том, что, когда активность целевой аудитории падает, снижается стоимость клика, а, значит, майские праздники дают неплохую возможность привлечь трафик по более низкой цене. С учетом того, что люди отправляются за город, имеет смысл перенастроить таргетинг контекстной рекламы — расширить его на области. Большинство пользовательских устройств на праздниках — это мобильные девайсы, и мобильный трафик будет основным. Поэтому следует удостовериться, что мобильные версии сайта и формы заказов работают идеально.

Брендовую поисковую рекламу отключать эксперты однозначно не советуют. «Если вашу компанию или ваш продукт целенаправленно ищут в интернете, то не имеет значения, происходит это в будни или в праздники. В любом случае речь идет как минимум о достаточно заинтересованной аудитории, и нет смысла отказываться от того, чтобы гарантированно привести ее к себе на сайт», — рекомендуют в «Манго Телеком».

А вот оставлять или нет рекламу в соцсетях, зависит от режима работы вашей службы продаж. Традиционно аудитория социальных сетей ориентирована на достаточно оперативную коммуникацию, и если потенциальным покупателям не ответят или ответят с большой с задержкой, то вы рискуете получить вместо продаж лишь негативные отзывы, предупреждают эксперты.

Когда компания только начинает работать с трафиком, то майские праздники предоставляют для нее неплохую возможность протестировать гипотезы. Например, имеет смысл измерить, как меняются такие метрики, как доля мобильного и десктопного трафика или стоимость обращения в будни и выходные дни, — до праздников и во время праздников. В дальнейшем эти данные можно использовать при планировании рекламы, а выяснить все необходимое достаточно просто с помощью доступных аналитических инструментов, таких, например, как динамический коллтрекинг, интегрированный с CRM.