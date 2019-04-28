Беглов поздравил петербржцев с Пасхой

Александр Беглов. Фото: Администрация Губернатора
Александр Беглов. Фото: Администрация Губернатора

Сегодня, 28 апреля, празднуется Светлое Христово Воскресенье.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с празднованием Пасхи Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и всех верующих православных жителей города.

Беглов заметил, что у данного праздника есть особая объединяющая сила и он мотивируют к нравственному преображению.

В своем поздравлении глава города отмечает, что приятно наблюдать, что количество людей, которые приходят в православные храмы для встречи Пасхи, увеличивается с каждым годом.

Александр Беглов принес свои пожелания всем здоровья, мира, счастья и благоденствия, сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей с Пасхой.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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