Петербург стал лучшим городом для отдыха на майские праздники

Эксперты агентства ТурСтат составили список городов России, в которых проходят самые интересные фестивали и события для туристов на открытом воздухе на майские праздники с 1 по 5 мая.

В первую десятку городов с лучшими мероприятиями в праздничные майские дни вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сергиев Посад и Ярославль.

В Петербурге 4 и 5 мая пройдет ежегодный фестиваль ледоколов с участием морских музеев, ледоколов и «танцем» буксиров, в Москве проходит уличный фестиваль «Пасхальный дар», в Казани 4 мая состоится традиционный Казанский марафон, а в Екатеринбурге 4 мая — казачий фестиваль «Рубежи веков».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Санкт-Петербург стал одним из самых джазовых городов России. По результатам исследования, в первую тройку городов с лучшими фестивалями джаза вошли Петербург, где каждое лето проходит «Петроджаз», а также Казань и Воронеж.