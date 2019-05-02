Пожар на шоссе Революции признали присвоили повышенный ранг сложности

Склад занимает огромную площадь. Фото: Скрин
Склад занимает огромную площадь. Фото: Скрин

Огонь распространился на площадь в 150 квадратных метров.

Инцидент случился в ночь со второго на третье мая. Обо всем рассказал очевидец – петербуржец сообщил, что на шоссе Революции горит склад с маслами. На место происшествия прибыли 14 пожарных расчетов – в ликвидации пожара участвуют почти 90 человек и 22 единицы техники. Пожару уже присвоили второй ранг сложности.

Сейчас наконец поступили официальные данные. В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщают, что огнем охвачена площадь в 150 квадратных метров. С чего все началось – пока не удалось выяснить. До сих пор возгорание не удалось ликвидировать – на это может понадобиться несколько часов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что во Всеволожске дотла сгорел частный дом, а также территория, прилегающая к нему. Десятки местных жителей стояли и смотрели, как от огромного здания остается лишь горстка пепла. До сих пор непонятно, что стало причиной трагедии.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
пожар склад
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