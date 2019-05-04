На Дыбенко, угрожая ножом, у строителя отобрали деньги и телефон

В Невском районе Петербурга трое неизвестных, угрожая ножом, отобрали у мужчины деньги и телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Инцидент произошел в пятницу, 3 мая, у одного из магазинов на улице Дыбенко.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, между пострадавшим и тремя неизвестными злоумышленниками возник конфликт.

Находясь в строительном вагончике, грабители, угрожая ножом, отобрали у мужчины деньги и телефон стоимостью 15000 рублей, после чего скрылись с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ст.162 ч.2 УК РФ. (разбой)

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