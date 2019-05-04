«Союзмультфильм» рассказал как создавался Чебурашка

Чебурашка создавался
Чебурашка создавался "мучительно долго". Фото: кадр из фильма

Первоначально у Чебурашки должен был быть длинный хвост, однако он мешал пластике героя знаменитого мультфильма.

Как рассказал в интервью шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков, к конечному внешнему виду Чебурашки создатели шли очень долго, передает РИА Новости.

По словам Капкова, длинного хвоста персонаж лишился уже перед самым началом съемок. Также у Чебурашки неоднократно менялись варианты ушей и глаз.

Образ персонажа был придуман ещё в 1966 году писателем Эдуардом Успенским. Однако только спустя три года Чебурашка обрел физический облик благодаря Леониду Шварцману в мультфильме «Крокодил Гена». По мотивам произведений Успенского снято четыре мультфильма, режиссером которых был Роман Качанов.

В 2019 году «Крокодил Гена» отмечает 50-летний юбилей, также как и ещё несколько культовых мультфильмов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что режиссер прислушался к критике дизайна Соника.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Сергей Капков союзмультфильм чебурашка
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«Союзмультфильм» рассказал как создавался Чебурашка
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