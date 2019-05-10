Путину жалеет об уходе Доренко

Путин был давно знаком с Доренко. Фото: kremlin.ru
Путин был давно знаком с Доренко. Фото: kremlin.ru

Президент России выразил соболезнования родным и близким журналиста.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. О реакции Владимира Путина на смерть Сергея Доренко рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства был давно знаком с Доренко и ценил его вклад в развитие журналистики, а также принципиальную позицию, передают РИА Новости.

Напоминаем, что Доренко ушел из жизни в День Победы в Москве. Ему было всего 59 лет. Он являлся автором и главным редактором «Говорит Москва», а также успел поработать на РТР, Первом канале и Ren-TV. Причиной смерти называют разрыв аорты во время передвижения на мотоцикле.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что попытки медиков спасти Сергея Доренко попали на видео. Они около часа старались сохранить жизнь журналисту, но, увы, ничего не вышло. На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как тело Доренко аккуратно кладут на носилки и переносят реанимобиль.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
владимир путин сергей доренко соболезнования
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