Студент из Колумбии выпал из окна отеля и скончался в больнице

Мужчина был без одежды. Фото: https://pixabay.com
Мужчина был без одежды. Фото: https://pixabay.com

Молодой человек выпал из окна около 05:00 10 мая.

На места происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи. Студента поместили в реанимацию, одна спасти его так и не удалось. Он скончался около 07:30.

По данному факту Следственный комитет РФ по Петербургу начал проверку.

Известно, что погибший 26-летний иностранец учился РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в Москве. Выпал мужчина из окна хостела “Новорижский” на Рижском проспекте. Также сообщается, что мужчина был без одежды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП с фурой в Рябово погибли двое (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие студент
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ванную комнату в 5-комнатной квартире на Петроградской стороне тушили полчаса
В Пушкине нашли артиллерийские снаряды и мину времен войны
Студент из Колумбии выпал из окна отеля и скончался в больнице
Обычный светофор привел к госпитализации водителя Mazda
Прокуратура проведет проверку после столкновения двух маршруток на ...
В ДТП с фурой в Рябово погибли двое (видео)
В Павловске пьяный мужчина решил “достучаться” до сожительницы ружьем
В Технической программе Кубка Европы российские синхронистки стали лучшими