Студент из Колумбии выпал из окна отеля и скончался в больнице

Молодой человек выпал из окна около 05:00 10 мая.

На места происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи. Студента поместили в реанимацию, одна спасти его так и не удалось. Он скончался около 07:30.

По данному факту Следственный комитет РФ по Петербургу начал проверку.

Известно, что погибший 26-летний иностранец учился РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в Москве. Выпал мужчина из окна хостела “Новорижский” на Рижском проспекте. Также сообщается, что мужчина был без одежды.

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