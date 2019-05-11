На Заневском проспекте школьница отравилась таблетками

Врачи называют ее состояние тяжелым и пока не определили, что она приняла.

Утром 10 мая в Красногвардейском районе Петербурга на машине “Скорой помощи” в больницу увезли 16-летнюю девушку, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга. Школьница находится в тяжелом состоянии, сообщают врачи.

По информации полиции, девушка отравилась смесью таблеток — врачи пока не выяснили, что именно она приняла. Сейчас она находится под присмотром врачей, а полиция Санкт-Петербурга проверяет семью, в которой живет девушка и выясняет обстоятельства, при которых случился этот инцидент, сообщают в МВД Санкт-Петербурга.

Пятница 10 мая являлась выходным днем, поэтому девушка 2002 года не должна была находиться в школе в это время.

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