В Петербурге мужчина выпал из окна, предварительно сбросив телевизор

В городе Кудрово, который находится на территории Санкт-Петербурга, 56-летний мужчина выбросил из окна телевизор, а после выпал сам.

Соседи заметили, что из квартиры доносилась громкая музыка. А когда туда прибыли сотрудники правоохранительных органов, то обнаружили, что сливные отверстия быти заткнуты тряпками, а краны открыты на полную мощность, передает «Оперативное прикрытие».

Сброшенный телевизор попал на крышу припаркованного у дома автомобиля марки «Рендж Ровер» и оставил сильную вмятину.

Установлено, что погибший снимал указанную квартиру в доме 13 по улице Пражской в Кудрово. Сотрудники полиции долго не могли туда попасть, так как дверь была заперта изнутри. Полицейские дождались хозяина жилища, который открыл дверь.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Также неизвестно связан ли инцидент с криминалом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что граффитист упал с высоты на “Красном треугольнике”.