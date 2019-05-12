Ученые рассказали, что красное вино может заменить психолога

Не стоит пить более одного бокала в день. Фото: Pixabay

Не стоит пить более одного бокала в день. Фото: Pixabay

Эксперты из Швеции провели исследование, в ходе которого было установлено полезное свойство красного сухого вина.

По мнению ученых, качественное красное сухое вино может положительно влиять на эмоциональный фон человека в продолжительном действии. Результаты исследования удивительные.

Установлено, что если выпивать раз в несколько дней бокал красного вина, то психологическое состояние человека улучшается. В умеренных количествах благородный напиток может помочь даже в случае развивающейся депрессии.

Специалисты обнаружили интересную закономерность: у тех добровольцев, которые употребляли более 10 бокалов вина в неделю на регулярной основе, более устойчивая и крепкая психика.

Однако не стоит забывать, что злоупотребление алкогольными напитками в любом случае приведет к развитию у человека сложных расстройств в психике. Выпивая бокал вина в целебных побуждения, стоит помнить мере. Данная информация не является пропагандой употребления спиртного.

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