Сеть «Мать и дитя» «заморозило» строительство госпиталя в Петербурге

Компания надеется, что возобновит работы на объекте в течение года.

Об этом стало известно сегодня, 16 мая. Изначально «Мать и дитя» планировала достроить свой госпиталь к 2020 году, но теперь он, скорее всего, начнет работать только в 2021 году. При этом специалисты РБК уверены, что компания слишком оптимистично настроена.

Известно, что объект будет занимать 22 тысячи квадратных метров. Ежегодно медицинское учреждение сможет обслуживать до 350 тысяч пациентов. Госпиталь будет состоять из двух зданий – поликлиники и стационара.

В «Мать и дитя» заверили, что «заморозили» стройку из-за проволочек с документами. После экспертизы все работы хотят возобновить.

Напоминаем, что на строительство госпиталя готовы потратить пять миллиардов рублей, передает РБК.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что застройщики Ленобласти будут обязаны передавать соцобъекты муниципалам.