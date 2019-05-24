В Заксобрании ходят отменить плату за копию техпаспорта

Дубликат можно получить бесплатно при запросе от кадастрового органа. Фото: pixabay.com

Дубликат можно получить бесплатно при запросе от кадастрового органа. Фото: pixabay.com

Процедуру изменят для льготных категорий жителей Петербурга.

В Заксобрании предложили отменить плату за выдачу копии бумаг кадастрового учета — а именно техпаспортов, регистрационных книг, реестров, бумаг по инвентаризации. Предложение Дениса Четырбока рассмотрят сегодня же в пятницу 24 мая.

Парламентарий напомнил, что сейчас за хранение и использование таких бумаг ответственным является государство. Дубликат можно получить бесплатно, если орган кадастрового учета направит такой запрос. Четырбок предлагает изменить процедуру для льготников: жителей блокадного Ленинграда, малообеспеченных семей, сирот и инвалидов.

Стоимость технического паспорт на квартиру, по данным ГУИОН, может составлять от 1,5 тысяч до 13 тысяч рублей, а срок изготовления составляет от 3 до 10 дней.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге в Заксобрании обсудили видеофиксацию сделок.