Ученые обнаружили огромное количество замерзшей воды на Марсе

Ранее считалось, что ледяные шапки полностью исчезли с Марса. Оказалось, что большая часть льда была заперта на поверхности планеты.

На Марсе нашли скрытое под поверхностью гигантское месторождение водяного льда. Если его растопить, жидкость образовала бы слой воды на всей планете глубиной почти два метра.

Данные о скрытой полярной ледяной шапке получены с орбитального разведывательного аппарата НАСА. Они показывают, что ледяные покровы находятся под песком на глубине примерно полтора километра.

По мнению ученых, результаты радиолокационной разведки дают неопровержимые доказательства того, что это ледяная шапка, мало чем отличающаяся от льдов на земных полюсах, образовавшихся в результате наклона орбиты планеты.

Они выдвинули гипотезу, что слои льда, образовавшиеся на Марсе в течение последних ледниковых периодов, были защищены от периодов потепления песком, который покрывал их поверхность и защищал от солнечной радиации.

Общий объем воды, запертой в этих закопанных полярных отложениях, примерно такой же, как и у всего водяного льда, который, как известно, существует в ледниках и залегающих слоях льда в более низких широтах на Марсе, и они примерно одного возраста.

По мнению ученых, эти данные важны не только для восстановления картины жизни Марса в прошлом, но и помогут колонистам в будущем.

«Понимание того, сколько воды было доступно в глобальном масштабе по сравнению с тем, что было захвачено на полюсах, важно, если на Марсе будет жидкая вода», — приводит слова исследователей издание The Daily Mail.

Ученые также отмечают, что у колонистов могут быть все подходящие условия для жизни, но если большая часть воды заперта на полюсах, тогда становится трудно иметь достаточное количество жидкой воды вблизи экватора.

По мере того, как перспективы колонизации Марса становятся все менее фантастическими, климатические условия и наличие ресурсов, в том числе и водных, становится областью повышенного интереса со стороны частных и общественных организаций.

Недавно НАСА присудило одной компании главный приз в размере 500 000 долларов за разработку концепции среды обитания, пригодной для человека, которая может быть создана и воспроизведена на Марсе из местных материалов с использованием 3D-печати.

Частная аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, также активно готовит первую пилотируемую космическую миссию на Марс. Starhopper, прототип марсианской ракеты, которая сможет доставить людей на Луну и Марс, уже готовится совершить свой первый полет. Он может состояться уже 28 мая этого года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Пентагон признался в слежке за НЛО.