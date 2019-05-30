Опрос показал, где в России больше всего ненавидят Москву и москвичей

Россияне не любят Москву за то, что на столицу тратят большую часть средств. Фото: Pixabay

Россияне не любят Москву за то, что на столицу тратят большую часть средств. Фото: Pixabay

Среди городов-лидеров оказался также Санкт-Петербург.

Результатами исследования поделилось агентство Zoom Market 30 мая. Специалисты рассказали, что опрашивали россиян из разных городов, чтобы понять их отношение к столице страны.

Больше всего москвичей и Москву не любят в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани. Также в топ-10 попали Воронеж, Челябинск, Волгоград, Самара, Ростов-на-Дону, Пермь и Омск.

Людям не нравится, что все деньги, как они выражаются, тратятся на Москву. Их также не устраивает, что москвичи в большинстве случаев высокомерны, ленивы и относятся ко всем остальным россиянам враждебно. Почему они сделали такие выводы – остается лишь догадываться.

Несмотря на то, что большое количество людей назвали Москву не самым привлекательным городом, почти 70% россиян мечтают там жить. Они считают, что там есть все, чтобы реализовать себя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что опрос показал, что петербуржцы недовольны уборкой центра города.