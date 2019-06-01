Рейс из Лондона в Петербург задержали почти на сутки

В Петербург почти сутки летит самолет из Лондона. Согласно первоначальному расписанию, рейс 6620 авиакомпании «Россия» должен был покинуть лондонский аэропорт в 19:28 в пятницу. Прибытие в Пулково было назначено в начале десятого вечера.

Однако лайнер с территории аэропорта Гатвик в небо так и не поднялся, а пассажиров отправили в зал ожидания воздушной гавани.

По последним данным онлайн-табло, в Петербург воздушное судно прилетит в 17:10 1 июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Иркутске экстренно сел самолет из-за отказа высотомера. Сейчас техники оценивают состояние Boeing компании Nordwind Airlines. Борт направлялся в Москву. Пассажиров — всего их 149 человек — оставили на борту до заключения техников о состоянии самолета.