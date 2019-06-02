Петербуржцы заметили в продуктовом зале «Пятерочки» мышь

Как стало известно Gazeta.SPb, в торговом зале продуктового магазина «Пятерочка» очевидцы заметили мышку и засняли на видео.
Магазин расположен в доме 38 корпус 2 по улице Наличной в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы засняли найденного грызуна на видео.
На кадрах испуганная мышь бегает среди стеллажей. Внешне мышонок даже напоминает домашнего, однако это не отменяет факт нахождения животного в продуктовом магазине.
Администрация магазина пока не давала комментариев по поводу инцидента. Видеозапись прислали недовольные посетители магазина в Gazeta.SPb лично. Следует провести проверку на соблюдение санитарных норм в магазине Василеостровского района.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области полиция задержала двух мужчин, устроивших в гаражах склады оружия.