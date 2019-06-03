В августе «Зенит» может провести матч против «Барселоны» в Санкт-Петербурге

О том, что «Зенит» предложил «Барселоне» товарищеский матч уже этим летом, сообщили в издании El Mundo Deportivo.

Испанская газета утверждает, что сине-бело-голубые предложили «Барсе» провести в Санкт-Петербурге встречу 1 августа этого года. Также отмечается, что переговоры между клубами уже вовсю идут, и матч может пройти сразу после выступлений «Барселоны» в Азии.

Интересно, что обе футбольные команды взяли чемпионство своих стран в прошедшем сезоне и вскоре сыграют на ЛЧ в групповом этапе.

Отметим, что товарищеский матч, судя по переговорам, должен пройти в Северной столице. Также известно, что раньше футбольные команды никогда в истории не встречались на футбольном поле.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в индустриальном парке Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей.