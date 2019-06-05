Смольный следят за аттракционами после трагедии в Улан-Удэ

Гостехнадзор призвал жителей Санкт-Петербурга проверять надежность батутов.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Марков поручил Гостехнадзору усилить надзор над аттракционами в городе после трагедии в Улан-Удэ. Напомним, 31 мая в городе лопнул батут, пострадали пятеро детей.
В Санкт-Петербурге, по данным правительства Санкт-Петербурга стоит более 350 аттракционов — чаще всего в специальных парках. Обслуживающих персонал должен проходить специальную подготовку, но в Гостехнадзоре предупреждают, что не все предприниматели действуют законными путями.
В Гостехнадзоре напомнили, что батуты являются самыми опасными из подобных развлечений. Родителей призывают проверять крепления и наличие утяжелителей из бетона.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что владельцы аттракциона скрылись с места после ЧП с батутом в Улан-Удэ.