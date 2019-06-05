Девушка, пережившая изнасилование, решилась на эвтаназию в Голландии

Она заявила, что больше не может справляться со стрессом после случившегося.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Информацией поделилось издание Daily Mail.

Жительница Нидерландов дала согласие на эвтаназию в возрасте 17 лет. Девушка переживала изнасилование несколько раз в детском и подростковом возрасте, что кардинально изменило ее жизнь. У нидерландки появились серьезные проблемы со здоровьем – она страдала депрессией и анорексией. Из-за резкой потери веса девушка попала в больницу.

Свою историю она описала в автобиографической книге «Побеждать или учиться».

Напоминаем, что в Голландии эвтаназия разрешена с 12 лет в том случае, если пациент испытывает сильные муки и нет шансов на улучшения. С 17 лет эвтаназию можно делать без разрешения родителей и опекунов. В России процедура запрещена законом.

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