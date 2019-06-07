НА ЗСД введи «дачные скидки»

Восточный скоростной диаметр. Фото: АО «ЗСД»
Восточный скоростной диаметр. Фото: АО «ЗСД»

Они будут действовать только два дня в неделю.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем рассказали в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Уточняется, что скидкой в размере 50% смогут воспользоваться владельцы легковушек, направляющие в сторону развязки с Зеленогорским шоссе и трассой Е-18 «Скандинавия» (за исключением транзитных маршрутов КАД ЮГ – Белоостров и обратно, на которых льготный тариф уже действует), а в воскресенье – в обратную сторону.

Есть мнение, что из-за введения акции повысится трафик на ЗСД. Чтобы не было серьезных заторов, обещают грамотно организовывать дорожное движение.

К слову, получить скидку можно с сегодняшнего дня до конца сентября текущего года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дорога между ЗСД и Витебским уберет пробки на юге Санкт-Петербурга. Беглов 7 июня подписал на ПМЭФ договор о строительстве участка, который соединит ЗСД с Витебским проспектов в Санкт-Петербурге. В Смольном считают, что это серьезно повысит комфорт дорожной инфраструктуры в Петербурге.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Дорога между ЗСД и Витебским уберет пробки на юге Петербурга