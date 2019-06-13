Пожар в Измайловском Кремле потушили

В МЧС не сообщают о пострадавших — и об оценке ущерба говорить рано.

В Измайловском Кремле Москвы вечером в четверг 13 июня произошел пожар. Пожарные потушили огонь через 1 час и 1 минуту после того, как приняли вызов, передают в управлении МЧС Москвы.

Возгорание произошло в здании 73Ж на Измайловском шоссе. Общая площадь огня составила 50 м2. Его локализовали к 11 часам вечера, а в 23:13 пожар полностью ликвидировали.

Кремль в Измайлово представляет из себя комплекс построек стилизованных под русское зодчество допетровского времени. Как известно, до наших дней дошло не так много памятников русского зодчества как раз по причине пожаров. Комплекс начали строить в 1998 году и закончили в 2007. Сейчас в него входят восемь музеев и площадок.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на “Красном выборжце” в Петербурге произошел пожар.