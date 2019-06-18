“Хрум-Хрум” патриарха Кирилла появился на дереве в Южно-Приморском парке

Россия - многоконфессиональная страна, и ни одна религия по Конституции не имеет привилегированного статуса, считает художник. Фото: https://www.instagram.com/loketski/

Россия - многоконфессиональная страна, и ни одна религия по Конституции не имеет привилегированного статуса, считает художник. Фото: https://www.instagram.com/loketski/

Изображение патриарха Кирилла нарисовал на березе уличный художник Loketski.

Нарисовал и опубликовал в своем Instagram. Публикация с надписью “Хрум-Хрум” появилась в Красносельском районе Петербурга.

Как написал сам художник в соцсети, массовая застройка храмами городских скверов — скверный план. Делать это, считает Loketski , без выяснения мнения горожане не стоит.

“Россия — многоконфессиональная страна, и ни одна религия по Конституции не имеет привилегированного статуса. В парках кроме православных гуляют атеисты, буддисты, индуисты, протестанты, католики, мусульмане… И множество еще неопределившихся в своем мировоззрении граждан”, — -пишет автор рисунка.

Также художник вопрошает, спроси кто-то мнение горожан, то некоторые из них точно бы захотели безопасный парк аттракционов или современную парковую инфраструктуру со специально оборудованными площадками для барбекю, а не церковь.

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