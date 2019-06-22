Вино хорошо влияет на разум пожилых людей

Другой алкоголь сказывается на здоровье скорее негативно. Фото: pixabay.com
Другой алкоголь сказывается на здоровье скорее негативно. Фото: pixabay.com

Норма потребления — всего один стакан в неделю.

В Японии ученые изучили влияние красного вина на состояние здоровья пожилых людей. Выяснилось, что один стакан в неделю приносит исключительно положительные результаты.

Для эксперимента исследователи Университета Осаки взяли 1,2 тысячи пенсионеров в возрасте от 76 до 86 лет. Ученые проанализировали рацион их питания и попытались найти связь с их когнитивными способностями. Те, кто регулярно пьют красное вино, показали лучшие результаты в тестах. При этом другие виды алкоголя оказывают скорее негативное воздействие на работу мозга.

Ученые считают, что оптимальное количество вина — 1 стакан в неделю.

Стоит отметить, что в Японии регистрируют один из самых высоких показателей средней продолжительности жизни — около 84 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Великобритании умерла самая пожилая англичанка.

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