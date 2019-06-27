В России создано пиво, предотвращающее похмелье

Пиво не будет отличаться по вкусу. Фото: Pixabay

Пиво не будет отличаться по вкусу. Фото: Pixabay

Ученые открыли способ, как сделать пивной напиток таким, чтобы после него не было похмелья. Для этого в алкоголь нужно добавить некоторе вещество.

Группа ученых из уральского федерального университета создали уникальную технологию производства пива по особому рецепту, которое предотвращает похмелье. Данное пиво обогащено витаминами и минералами, обладает антиоксидантными свойствами, сообщили в Министерстве науки и высшего образования России.

Предложено добавлять в пиво особое вещество, которое действует смягчающее на алкогольный напиток, в частности, экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла.

При помощи такого рецепта у человек не будет болеть голова на следующий день после принятия напитка. Кроме того, вкус пива при этом не изменится.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что воду из Байкала теперь нельзя пить из-за яда биологического происхождения.