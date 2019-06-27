В России создано пиво, предотвращающее похмелье

Ученые открыли способ, как сделать пивной напиток таким, чтобы после него не было похмелья. Для этого в алкоголь нужно добавить некоторе вещество.
Группа ученых из уральского федерального университета создали уникальную технологию производства пива по особому рецепту, которое предотвращает похмелье. Данное пиво обогащено витаминами и минералами, обладает антиоксидантными свойствами, сообщили в Министерстве науки и высшего образования России.
Предложено добавлять в пиво особое вещество, которое действует смягчающее на алкогольный напиток, в частности, экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла.
При помощи такого рецепта у человек не будет болеть голова на следующий день после принятия напитка. Кроме того, вкус пива при этом не изменится.
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