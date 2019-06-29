Итальянка, застрявшая в лифте, более суток пила вино чтобы спастись

В итальянском городе Падуя жительница застряла в лифте на 27 часов и спасалась там от обезвоживания вином.

50-летняя итальянка в пятницу вышла из квартиры для того чтобы отнести ящик с вином в подвал. Лифт, в котором она ехала, застрял. Из-за того что лифт был старым, в нем не оказалось кнопки вызова диспетчера, телефон женщины остался дома, а на ее крики никто не отозвался. На тот момент на улице стояла 30-градусная жара об этом сообщила местная газета Corriere del Veneto.

Воздух в кабине лифта нагрелся и женщина решила понемногу начать распивать вино, чтобы не умереть от обезвоживания организма.

Итальянку спасли только на следующий день, спустя 27 часов. Дочка пострадавшей женщины пришла навестить мать, т.к. была обеспокоена тем, что ее мать не отвечала на звонки. Девушка обнаружила мать в лифте и вызвала пожарных. Известно, что медицинская помощь женщине не понадобилась: сразу после высвобождения из лифта она приняла душ и отпилась водой.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщила, что вино хорошо влияет на разум пожилых людей.