Глава украинского МИДа опасается сговора Европы с Россией

Павел Климкин опасается сговора Европы с Россией. Фото: facebook.com
Павел Климкин опасается сговора Европы с Россией. Фото: facebook.com

Павел Климкин, министр внутренних дел Украины, написал в Facebook о главной проблеме после возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Он призывает «не вестись» на обещания обмена возвращения России в ПАСЕ на освобождение заключенных украинцев. «Измена Европы — наша боль», — пишет Климкин.

Главная, по его мнению, проблема заключается том, что Европа и Россия «за спиной Украины» могут договориться и навязать Киеву свою стратегию, а неопытность украинских властей этому поспособствует.

Глава МИД опасается, что в результате Украина застрянет на два поколения в «серой буферной зоне», а капитуляцию украинцам преподнесут как долгожданную победу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Украина отступает с передовых позиций в Донбассе

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