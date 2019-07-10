Красная форма не понравилась болельщикам «Зенита»

"Зенит" изменил традиционным цветам клуба. Фото: vk.com

Фотограф «Зенита» опубликовал в своем Instagram фотографию с новой формой команды на предстоящий сезон. Помимо традиционных белых и голубых футболок на снимке были представлены желтый и красный комплекты.

Большинство болельщиков отреагировали на красные тона, как быки на плащ тореадора, и к данному моменту фотография из инстаграмма уже удалена, однако пользователи успели растащить ее по другим соцсетям.

На официальном сайте «Зенита» говорится, что форма, как обычно, произведена из переработанного полиэстера. На создание каждого комплекта уходит примерно 16 пластиковых бутылок, переработанных в полиэфирную ткань. Так команда привлекает внимание общественности к проблемам загрязнения окружающей среды.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что игроки «Зенита» прогнали Сутормина по тоннелю новобранца

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