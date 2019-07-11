Трамваи изменят маршруты из-за ремонта путей на Энгельса

На проспекте Энгельса 13 июля начинается ремонт трамвайных путей. Работы внесли корректировки в маршруты трамваев №№ 9, 20, 21 и 58.

Ремонт проводится на участке проспекта Энгельса от улицы Сикейроса до проспекта Луначарского, уточнили в комитете по транспорту.

Трамвай №9 будет следовать от конечной «Проспект Мечникова» по действующей трассе до проспекта Энгельса. Далее по проспекту Энгельса он отправится до конечной «Придорожная аллея».

Трамвай №20 начнет путь от станции «Проспект Культуры». Затем он проследует до проспекта Луначарского, далее — по Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, 2-му Муринскому проспекту до проспекта Энгельса. Оттуда трамвай двинется по действующей трассе до «Площади Ленина».

Трамвай №21 будет двигаться по действующей трассе до Выборгского шоссе. После по Выборгскому шоссе он проследует до конечной станции «Улица Жени Егоровой».

Маршрут трамвая №58 будет проходить по двум участкам. Первый пройдет от конечной «Проспект Культуры» по действующей трассе до проспекта Энгельса у проспекта Луначарского. Второй — от конечной «Улица Жени Егоровой» по действующей трассе до проспекта Энгельса. Далее до «Удельной» трамвай двинется по проспекту Энгельса и Енотаевской улице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трамваи изменят маршруты из-за ремонта путей на Авиаконструкторов.