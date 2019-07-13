В Германии на 3% снизилось потребление пива

За полгода в Германии было продано на 3% меньше пива, чем за такой же период в прошлом году.

С января по июнь 2019 года в Германии снизились объемы потребления пива. За первые шесть месяцев текущего года, в стране было продано на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает издание Die Welt.

Представитель пивоваренной компании Veltins Михаэль Хубера считает, что за следующие шесть месяцев потребление пива также снизится. «2019 год станет убыточным для пивоваренных заводов Германии», говорит эксперт.

Издание уточняет, что 2019 год начинался удачно: до апреля включительно продажи пива выросли на 2%, однако в последующих месяцах пошел резкий спад и показатели снизились до 10%.

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