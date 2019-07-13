Ученые сфотографировали квантовую запутанность

Снимок подтверждает существование квантовой запутанности. Фото: Nature Plants
Снимок подтверждает существование квантовой запутанности. Фото: Nature Plants

Явление квантовой запутанности знаменитый физик-теоретик 20-го столетия Альберт Эйнштейн называл «жутким действием на расстоянии».

Шотландским ученым из Университета Глазго удалось провести уникальный эксперимент, в ходе которого было сфотографировано явление квантовой запутанности. По словам ученых, данный снимок «элегантно демонстрирует фундаментальное свойство природы».

Работа специалистов была опубликована в журнале Science Advances. Явление квантовой запутанности случается, когда две частицы становятся неразрывно связанными. В результате то, что происходит с одной, моментально влияет на другую даже на расстоянии.

Физики создали систему, которая взорвала поток запутанных фотонов. Для создания фотографии исследователи расщепили запутанные фотоны и пропустили один луч через кристалл бета-борат бария, вызывая четыре фазовых перехода. На снимке зафиксирован момент, когда обе частицы имели одинаковое смещение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Бразилии найдена лилия возрастом 115 миллионов лет.

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