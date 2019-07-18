«Зенит» купит вратаря Васютина за 600 тысяч евро

Трансфер 24-летнего игрока состоится на следующей неделе. Сумма составит 600 тысяч евро. Фото: @95sava95/Instagram
Трансфер 24-летнего игрока состоится на следующей неделе. Сумма составит 600 тысяч евро. Фото: @95sava95/Instagram

Вратарь норвежского «Сарпсборга» Александр Васютин присоединится к «Зениту» на следующей неделе.

Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на источник в руководстве «Зенита». Отмечается, что трансфер 24-летнего игрока состоится на следующей неделе. Сумма составит 600 тысяч евро, а норвежский «Сарпсборг» получит процент со следующей продажи игрока, если она произойдет.

В сообщении указано, что «Сарпсборг» отложил трансфер для того, чтобы Васютин мог сыграть прощальный матч в воскресенье с лидирующим в чемпионате Норвегии «Мольде».

Добавим, что Васютин является воспитанником петербургской школы «Смена». В 2013 году он дебютировал в составе молодежки «Зенита» в матче с нижегородской «Волгой».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» может перехватить Васютина у «Ростова». Петербургский «Зенит» намерен перехватить голкипера Александра Васютина у «Ростова». Вратарь может войти в состав сине-бело-голубых в ближайшее время

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