Президент РФ подписал закон о социальном предпринимательстве

Президент РФ подписал закон о социальном предпринимательстве
Субъекты будут относиться к социальным предприятиям только в том случае, если они обеспечивают занятость определенным категориям граждан России. Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальном предпринимательстве. Будет определено правовое нарушение в данной сфере.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем установлены определенные критерии, деятельность субъектов должна удовлетворять хотя бы один из них, чтобы получить поддержку.

В основе критериев документа лежит подход, в котором целевая группа, представляющая собой социально уязвимые категории граждан, находится на разных этапах создания продукта (работники, производители, получатели продукта).

Субъекты будут относиться к социальным предприятиям только в том случае, если они обеспечивают занятость определенным категориям граждан России.

Также поддержка будет оказана социальным предприятиям, то есть субъектам МСП. Сказано об оказании финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о возможных крестинах дочери американского режиссера Путиным.

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