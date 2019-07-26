Президент РФ подписал закон о социальном предпринимательстве

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальном предпринимательстве. Будет определено правовое нарушение в данной сфере.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем установлены определенные критерии, деятельность субъектов должна удовлетворять хотя бы один из них, чтобы получить поддержку.
В основе критериев документа лежит подход, в котором целевая группа, представляющая собой социально уязвимые категории граждан, находится на разных этапах создания продукта (работники, производители, получатели продукта).
Субъекты будут относиться к социальным предприятиям только в том случае, если они обеспечивают занятость определенным категориям граждан России.
Также поддержка будет оказана социальным предприятиям, то есть субъектам МСП. Сказано об оказании финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о возможных крестинах дочери американского режиссера Путиным.