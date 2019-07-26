Диспетчеру «Теплосети Петербурга» предъявлено окончательное обвинение

Евгению Емельянову, старшему диспетчеру службы «Теплосети Петербурга» было представлено окончательное обвинение по делу о прорыве трубы в антикафе, вследствие чего погибли два человека, о чем сообщил следственный комитет.

Дело проходит по статье УК «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Известно, что диспетчер не выполнял свои обязательства, что послужило технологическому нарушению. В ночь на 28 сентября трубы от подвала дома 20 на Измайловском проспекте до тепловой камеры 64 на распределительной сети квартала произошел взрыв.

У обвиняемого была возможность как понизить давление воды, так и полностью ее перекрыть. Но диспетчер выяснять причину резкого роста давления и снижения расходов воды в сети не стал, комментирует Следственный комитет. Отключение участка установлено только после рокового взрыва.

Скачок давления воды привел к разрыву в трубе, под которым она находилась еще долгое время. В результате взрыва на поверхность выбросила примерно 500 кубометров кипятка.

По делу собрана вся необходимая доказательная база, в скором времени будут предоставлены результаты по обвинительному заключению, сообщает следственное управление СК РФ по Петербургу.

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