В этот раз за долгами пришли к коллекторам

В этот раз за долгами пришли к коллекторам
С коллекторов тоже трясут долги. Фото: Pixabay

Агентство по страхованию вкладов требует возврата долгов у одного из крупнейших российских коллекторов.

АСВ подало иск на «М.Б.А. Финансы» о возврате задолженности на сумму более 600 миллионов рублей. Как сообщается АСВ готово дать отсрочку выплаты и решить дело мирным путем. Но по мнению экспертов, с учетом всей атмосферы в коллекторском бизнесе на данный момент вероятнее всего «М.Б.А. Финансы» покинут рынок или сменят собственника.

Как сообщается, АСВ подало иск на компанию от лица банка-банкрота «Рублев», требуемая к возврату сумма – 612 миллионов рублей, первое заседание назначено на 20 августа.

Мнения экспертов склоняются к возможности прощения долга в рамках мирового соглашения или установлению «спасительной» рассрочки.

Представители организации «М.Б.А. Финансы» отказываются раскрывать детали процесса.

Ранее GazetaSPB сообщила о крупнейших должниках России.

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