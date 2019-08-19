В этот раз за долгами пришли к коллекторам

Агентство по страхованию вкладов требует возврата долгов у одного из крупнейших российских коллекторов.

АСВ подало иск на «М.Б.А. Финансы» о возврате задолженности на сумму более 600 миллионов рублей. Как сообщается АСВ готово дать отсрочку выплаты и решить дело мирным путем. Но по мнению экспертов, с учетом всей атмосферы в коллекторском бизнесе на данный момент вероятнее всего «М.Б.А. Финансы» покинут рынок или сменят собственника.

Как сообщается, АСВ подало иск на компанию от лица банка-банкрота «Рублев», требуемая к возврату сумма – 612 миллионов рублей, первое заседание назначено на 20 августа.

Мнения экспертов склоняются к возможности прощения долга в рамках мирового соглашения или установлению «спасительной» рассрочки.

Представители организации «М.Б.А. Финансы» отказываются раскрывать детали процесса.

Ранее GazetaSPB сообщила о крупнейших должниках России.