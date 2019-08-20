В Польше активно сносят советские памятники

427 монументов демонтировали за последние несколько лет.

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что всего насчитывался 561 монумент, из них снесли уже 427, осталось 134.

Причиной тому стала поправка к закону о декоммунизации, которую внесла Варшава в 2017 году. Согласно новому порядку к 31 марта 2018 года должны были быть снесены все памятники, «пропагандирующие коммунизм» и расположенные вне воинских захоронений.

Снесенные статуи преимущественно были посвящены советским освободителям Польши во время войны.

Как утверждает Сергей Андреев, Польша считает случившееся не освобождением, а оккупацией. Также дипломат добавил, что Москва не намерена перевозить памятники на территорию России. Объясняют власти это тем, что памятники героям должны стоять на месте их подвигов.

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